Российского депутата задержали по подозрению в убийстве жены

В Санкт-Петербурге задержали муниципального депутата поселка Комарово Игоря Шокина, которого подозревают в убийстве жены. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на официального представителя регионального управления Следственного комитета России Сергея Капитонова.

Тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли в одном из частных домов Комарово. В результате следственных действий в качестве подозреваемого задержали Шокина. Возбуждено уголовное дело.

По словам местных жителей, после убийства депутат сбежал из дома, даже забыв про одежду.

Как уточняет ТАСС, по предварительным данным, мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.