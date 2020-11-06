Экс-депутата арестовали по делу об убийстве российского журналиста

В Красноярский край сотрудниками полиции был доставлен задержанный в Москве предполагаемый заказчик убийства российского журналиста Дмитрия Попкова. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, к убийству главного редактора Минусинской газеты причастны двое мужчин. 2 ноября заказчик преступления был задержан в столичном аэропорту Шереметьево по прибытии из Новосибирска. По информации газеты «Коммерсантъ», им является бывший депутат Минусинского райсовета, бизнесмен Ису Хашиев.

В городе Минусинск подозреваемый владел строительной компанией, агентством недвижимости и предприятием по выращиванию картофеля. Он входил в совет депутатов Минусинского района, где был главой комиссии по муниципальной собственности, землепользованию, законности и депутатской этике.

Главный редактор местной общественно-политической газеты «Тон-М» был убит в апреле 2020 года. Тело Дмитрия Попкова обнаружили в помещении бани во дворе частного дома. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи считают одним из мотивов преступления профессиональную деятельность убитого.