Присяжные вынесли обвинительный вердикт бывшему российскому депутату и его сыну

Присяжные признали экс-депутата Виноградова и его сына виновными в бандитизме и убийствах

В Екатеринбурге коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт бывшему депутату Артемовской городской думы Геннадию Виноградову и его сыну Роману, которые в 90-х годах создали банду и совершали разбойные нападения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Присяжные признали Виноградова-старшего виновным в бандитизме, в частности, то, что он в 1992 году организовал преступную группировку, которая совершила вооруженное нападение на четырех мужчин в 1994 году на территории Красногвардейского водохранилища. Двое из них погибли, двое получили телесные повреждения. Также доказана вина Виноградова в незаконном обороте оружия, мошенничестве в сфере страхования и склонении к даче ложных показаний. Присяжные решили, что экс-депутат не заслуживает снисхождения.

При этом, обвинение не смогло доказать его причастность к поджогу автомобиля в 2020 году, по этому эпизоду Виноградов-старший был оправдан.

Его сын Роман, по мнению присяжных, не участвовал в злодеяниях банды, однако, он совершил убийство бизнесмена Андрея Буксина в 2003 году и виновен в незаконном обороте оружия. Виноградов-младший заслуживает снисхождения.

Недоказанным присяжные посчитали их причастность к покушению на редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева в 2017 году.

На основании обвинительного вердикта суд вынесет приговор.

Всего отцу и сыну вменялось 11 преступных эпизодов. Они были задержаны в мае 2021 года.