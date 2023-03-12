Мужчина попытался пересечь улицу по проводам и сорвался

В Саратове погиб мужчина, попытавшийся пересечь улицу по проводам между двумя зданиями

В Саратове погиб мужчина, попытавшийся пересечь улицу по проводам. Об этом сообщает сайт «ЧП Саратов».

Перед гибелью 31-летний мужчина, имя которого не сообщается, забрался на крышу пятиэтажного дома. Жильцы обратились в полицию и пожаловались на его неадекватное поведение.

Когда на место происшествия прибыли оперативные службы, мужчина перебрался на провода, натянутые между двумя зданиями. Ему удалось продвинуться по проводу на несколько метров, держась за него лишь руками. Затем он разжал сначала одну, затем другую руку, и сорвался с большой высоты.

В результате падения мужчина погиб от полученных травм. Место происшествие осмотрели следователь СК и судебно-медицинский эксперт. Назначено судебно-медицинское исследование.

Ранее сообщалось, что в Бурятии пострадал рабочий, ремонтировавший крышу без страховки. Он не смог удержаться на крыше и упал, пытаясь зацепиться за карниз.