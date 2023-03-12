Жительница Испании рассказала о законе паритета полов в политике и бизнесе

Блогер Бердова: закон в Испании о паритете полов в трудовой сфере связан с ролью женщин

Правительство Испании одобрило законопроект, который будет гарантировать равенство полов в политике и бизнесе из-за возросшей роли женщин в трудовой сфере, рассказала блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила суть закона о паритете женщин и мужчин.

Равенство полов

Согласно норме, ни один пол не будет иметь представительство менее 40 процентов в Совете министров Испании, передает Reuters. Такая же доля женщин должна быть в советах директоров крупных компаний, говорится в документе.

В последние десятилетия роль женщин на рынке труда в Испании очень выросла. Восемь из десяти женщин в стране трудоспособного возраста работают в настоящий момент. Однако еще предстоит пройти долгий путь, поскольку теоретическое равенство полов в 2023 году не совсем превратилось в практическое на рабочем месте Алена Бердова автор Telegram-канала о жизни в Европе

«По-прежнему существуют "стеклянные потолки" и разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами, даже если по закону этого не должно быть. Женщины больше страдают от безработицы, временной занятости, неполного рабочего дня из-за ухода за семьей или более низкой заработной платы», — рассказала жительница Испании.

Гендерная ситуация на рынке труда в Испании сейчас

Женщины составляют большинство населения Испании, но на рынке труда они все еще в меньшинстве, объяснила Алена Бердова. В 2022 году, согласно последним данным Национального института статистики (INE), 11,1 миллиона женщин старше 16 лет работали или искали работу по сравнению с 12,3 миллиона мужчин.

«За этими цифрами скрывается невозможность для женщин выйти на рынок труда из-за сложности совмещения семейной и трудовой жизни, поскольку на них лежит большая часть забот о пожилых и детях. В общей сложности 638 400 женщин были вынуждены отказаться от работы из-за этой ситуации по сравнению с 55 000 мужчин. В частности, безработных женщин на 222 000 больше, и женщины составляют 53,7 процента от общего числа безработных», — отметила она.

Этот закон стал последним в серии мер по обеспечению равенства, объявленных правительством. В декабре законодатели приняли законопроект новаторский закон о сексуальном и репродуктивном здоровье, который впервые в европейской стране предложил оплачиваемый отпуск для женщин, страдающих от менструальных болей.

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