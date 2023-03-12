Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:33, 12 марта 2023Россия

Полковник предрек Европе проблемы из-за военной помощи Украине

Полковник Матвийчук: Европа не сможет справиться с возможными угрозами из-за помощи Киеву

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Европейским странам не удастся справиться с возможными угрозами из-за предоставления военной помощи Украине. Такое мнение выразил военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что Европа оказалась в опасном положении в связи с отправкой вооружений Киеву, поскольку это привело к истощению ее собственных военных запасов. «Они полностью разоружили себя перед лицом возможных угроз. <...> Вы посмотрите, что творится в странах Евросоюза по поводу мигрантов. Это же незаконные военные формирования, которые завтра могут объявить о своей независимости. Им придется воевать, а воевать нечем», — указал Матвийчук.

По мнению полковника, в наибольшей опасности на сегодняшний день находится Германия. Он подчеркнул, что Берлин пренебрегает своими интересами, от чего страдает безопасность страны. «Германия сама топчет свои интересы. Она падает на глазах», — резюмировал военный аналитик.

Ранее обозреватели американского журнала Foreign Affairs Макс Брегманн и София Беш заявили, что конфликт на Украине выявил ужасающее состояние оборонной промышленности Европы. По их словам, передача вооружений Киеву негативно отразилась на ее обороноспособности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Европу предупредили о возможной катастрофе в случае тайной операции США в Крыму
Назван срок возобновления движения поездов в метро Харькова
Политолог заявил о задаче США превратить Грузию во враждебный России регион
Полковник предрек Европе проблемы из-за военной помощи Украине
Еврокомиссия выделила девять миллионов на поддержку выборов в Грузии
Режиссер поделился идеями для организации запоминающегося свидания
В Китае указали на причину стремления США к войне
Около шести тысяч жителей российского города остались без тепла
В ЛНР сообщили о ротации украинских военных на купянском направлении
В России ребенок проглотил шесть магнитных шариков и едва не умер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.