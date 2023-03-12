В США рассказали о влиянии украинского конфликта на Европу

Foreign Affairs: конфликт на Украине выявил слабость оборонной промышленности Европы

Конфликт на Украине выявил ужасающее состояние оборонной промышленности стран Европы. Такое мнение выразили обозреватели американского журнала Foreign Affairs Макс Брегманн и София Беш.

Журналисты указали, что это стало результатом недостаточного финансирования европейских армий на протяжении последних двадцати лет. При этом, по их словам, все выделенные средства были направлены на создание гуманитарных, противоповстанческих и контртеррористических миссий в других странах.

Поставки оружия на Украину только усугубили положение Европы, поскольку они привели к истощению ее собственных военных запасов, говорится в материале. Европейский военно-промышленный комплекс (ВПК) оказался неподходящим для перевооружения, а ее армия, которая находилась до этого «не в лучшей форме», никак не прогрессировала. Кроме того, пишут Беш и Брегманн, оборонный комплекс Европы также испытывает давление из-за влияния США.

Ранее сообщалось, что европейские арсеналы техники и боеприпасов опустошены из-за помощи Украине. Отмечалось, что заводы Европы неспособны производить достаточное количество снарядов, чтобы удовлетворить недельные потребности Киева.