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17:16, 12 марта 2023Мир

Стало известно о росте разногласий между США и Украиной

Politico: между Киевом и США растут разногласия по теме завершения конфликта на Украине

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Между Вашингтоном и Киевом растут разногласия по вопросу целей конфликта на Украине и его будущего завершения. Об этом стало известно изданию Politico.

По информации газеты, между двумя государствами есть ряд очагов напряженности, среди которых фигурируют темы подрыва «Северных потоков», ситуации в Артемовске и намерении украинской стороны бороться за Крым. Так, администрация американского президента Джо Байдена донесла до Киева, что некоторые насильственные действия за пределами Украины недопустимы.

Ранее Washington Post писало, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», применяемые на Украине, напугали США и их западных союзников. Отмечалось, что использование гиперзвуковых ракет возобновило тревогу по поводу усовершенствованного арсенала Москвы.

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Виктория Кондратьева
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