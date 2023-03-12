В США заявили о вызвавшем тревогу Запада российском оружии на Украине

WP: российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» на Украине тревожат США и союзников

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», применяемые на Украине, напугали США и их западных союзников. Об этом пишут обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стерн для Washington Post (WP).

Отмечается, что использование гиперзвуковых ракет возобновило тревогу по поводу усовершенствованного арсенала Москвы. Запад заставляет нервничать и то, что российский лидер Владимир Путин обладает трудноперехватываемым оружием с ядерным потенциалом, которым еще не владеют западные страны.

Авторы статьи особо подчеркивают, что гиперзвуковое оружие обладает огромной скоростью и его крайне сложно перехватить. Журналисты напомнили, что когда Россия впервые применила «Кинжалы» на Украине, президент США Джо Байден заявил, что ракеты «почти невозможно остановить». Кроме того, отмечается, что, хотя у России есть и другое гиперзвуковое оружие, именно демонстрация «Кинжала» в бою усиливает давление на Вашингтон.

По словам Майкла Д. Гриффина, бывшего заместителя министра обороны США по исследованиям и инженерии, Соединенные Штаты не будут обладать необходимыми оборонительными возможностями против гиперзвуковых ракет самое раннее до середины 2020-х годов.

9 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие применяли комплекс «Кинжал» во время «удара возмездия» по Украине, который стал ответом на террористические акции в Брянской области.

Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, что гиперзвуковая ракета является дорогостоящим оружием, поэтому ее применяют для поражения наиболее значимых целей.