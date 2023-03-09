В России объяснили применение «Кинжалов» во время «удара возмездия»

Военный эксперт Литовкин: гиперзвуковыми «Кинжалами» поражают наиболее значимые цели

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» является дорогостоящим оружием, поэтому ее применяют для поражения наиболее значимых целей. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru объяснил применение «Кинжалов» во время «удара возмездия».

«"Кинжал" хорош в первую очередь тем, что это гиперзвуковое оружие. Так еще и применяется он с использованием дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31. И учитывая, что МиГ-31 имеет радиус действия 2 тысячи километров, а "Кинжал" — 2,5 тысячи, им можно наносить удары, не заходя в зону действия систем ПВО противника, на удалении свыше 4 тысячи километров. Также "Кинжал" практически невозможно сбить и обнаружить», — сказал аналитик.

Ракета гиперзвукового комплекса 9-А-7660 «Кинжал» развивает гиперзвуковую скорость. Также она способна маневрировать и летать по непредсказуемой траектории. Считается, что ракеты «Кинжал» неуязвимы для систем противовоздушной обороны Украины.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие применяли комплекс «Кинжал» во время «удара возмездия» по Украине, который стал ответом на террористические акции в Брянской области.

В феврале глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал об увеличении производства ракет «Кинжал» с начала специальной военной операции на Украине.