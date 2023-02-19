В «Ростехе» сообщили об увеличении производства «Кинжалов»

Глава «Ростеха» Чемезов заявил об увеличении производства «Кинжалов» с начала СВО

В России нарастили производство гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом в эфире телеканала «Звезда плюс» заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, изначально не требовалось большое количество таких боеприпасов, но с начала специальной военной операции (СВО) на Украине их выпуск увеличивается. Также Чемезов рассказал, что сейчас «Ростех» производит колоссальные объемы продукции для Минобороны, причем по некоторым позициям поставки выросли в 50 раз. Он уточнил, что в основном такие цифры показывают заводы по производству боеприпасов.

Применение «Кинжалов» в ходе СВО

Ранее командующий дальней авиацией Воздушно-космических войск РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рапортовал, что экипажи полка дальней авиации, на вооружение которого были поставлены гиперзвуковые ракеты «Кинжал», уже освоили его. Он отметил, что комплекс уже показал себя во время применения в специальной военной операции на Украине. «"Кинжал" был неоднократно применен для поражения наземных целей», — уточнил он.

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов раскрыл, что «Кинжалы» оказались неуязвимы для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Он отметил, что во время СВО гиперзвуковое оружие впервые было использовано в боевых условиях.

В свою очередь генерал армии России Сергей Суровикин подтвердил, что новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты хорошо зарекомендовали себя по поражению объектов. По его словам, ни одна из систем ПВО противника не может противостоять этим ракетам. Также генерал отметил высочайшую точность стратегических крылатых ракет воздушного базирования.

Также сообщалось, что, помимо «Кинжалов», самолеты дальней и оперативно-тактической авиации (ОТА) на Украине наносили удары с использованием крылатых ракет большой дальности Х-101, противокорабельных ракет Х-22, Х-32, Х-35У и управляемых ракет повышенной досягаемости Х-59.

На Западе «Кинжалы» сочли эффективным оружием

9-А-7660 «Кинжал» — это гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Ракеты, развивающие гиперзвуковую скорость, способны маневрировать и лететь по непредсказуемой траектории. Известно, что эти ракеты запускаются с истребителей МиГ-31, также проходила информация о иных воздушных носителях данного комплекса.

Ранее американский журнал Popular Mechanics сообщил о наводящих ужас на США ракетах России. Уточняется, что они способны развивать скорость «до десяти единиц маха, но, что более важно, они очень маневренные». По словам автора статьи, лидером «рейтинга ужаса» стали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Данное вооружение способно обходить все существующие системы ПВО, добавил журнал.

В ноябре 2022 года директор программы стратегических систем Военно-морских сил США, вице-адмирал Джонни Вул заявил, что стране срочно требуется догнать Россию и Китай по технологиям гиперзвукового оружия.