В ВКС заявили об освоении всеми экипажами дальней авиации гиперзвуковых ракет

Командующий дальней авиацией ВКС Кобылаш заявил, что все экипажи освоили ракеты «Кинжал»

Все экипажи полка дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, на вооружение которого были поставлены комплексы гиперзвуковых ракет «Кинжал», уже освоили его. Об этом заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, его слова приводит официальный печатный орган Минобороны России, газета «Красная Звезда».

Кобылаш отметил, что комплекс гиперзвуковых ракет уже показал себя во время применения в специальной военной операции на Украине.

«В конце 2021 года в состав дальней авиации вошел полк, вооруженный гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на базе самолетов МиГ-31. В настоящее время все летные экипажи полка освоили программу боевого применения нового (...) комплекса. В ходе проведения специальной военной операции комплекс «Кинжал» был неоднократно применен для поражения наземных целей», — рассказал командующий дальней авиацией.

По словам Кобылаша, полученный в ходе применения гиперзвуковых ракет опыт внедряется в войска «целенаправленно и настойчиво».

Ранее в Генштабе Вооруженных сил России заявили о неуязвимости гиперзвуковых ракет «Кинжал» для ПВО Украины.

