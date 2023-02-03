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04:30, 5 февраля 2023Наука и техника

Перечислены применяемые ВКС России в ходе СВО ракеты

Журнал «Военная мысль» перечислил применяемые ВКС РФ в ходе СВО ракеты

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России применяют в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине крылатые ракеты нескольких типов. В публикации журнала «Военная мысль» перечислили применяемые ракеты.

Отмечается, что в ходе спецоперации самолеты дальней и оперативно-тактической авиации (ОТА) наносили удары с использованием крылатых ракет большой дальности Х-101, противокорабельных ракет Х-22, Х-32, Х-35У, гиперзвуковых ракет «Кинжал» и управляемых ракет повышенной досягаемости Х-59.

Также ракеты использовали для поражения средств противовоздушной обороны (ПВО). «По средствам ПВО большой и средней дальности самолетами ОТА Су-35С и Су-30СМ оперативно наносились удары по радиоизлучающим целям противорадиолокационными ракетами типа Х-31ПМ и Х-58УШК», — говорится в публикации.

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Авторы материала отметили, что опыт применения высокоточного оружия большой дальности показал также необходимость скорейшего перехода на гиперзвуковые ракеты, которые сложно перехватить средствами противовоздушной и противоракетной обороны.

В январе гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что российская противорадиолокационная ракета воздушного базирования Х-31ПД способна выиграть дуэльные бои у американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

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Даниил Иринин
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