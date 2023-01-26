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13:00, 26 января 2023Наука и техника

В России рассказали о способной противостоять системе Patriot ракете Х-31ПД

В КТРВ заявили, что российская ракета Х-31ПД способна выиграть дуэльные бои у ЗРК Patriot

Фото: Christophe Gateau / dpa / Globallookpress.com

Российская противорадиолокационная ракета воздушного базирования Х-31ПД способна выиграть дуэльные бои у американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. О ее способности противостоять ЗРК гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Герой России Борис Обносов рассказал в интервью ТАСС.

Он отметил, что Х-31ПД летит со скоростью более тысячи метров в секунду для поражения систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Ее нужно было смоделировать и технологически выйти на совершенно другой уровень, подготовить производство и доработать это изделие, чтобы оно эффективно решало свою задачу. А изделие такое, которое может выиграть дуэльные бои у системы Patriot», — заявил Обносов. По его словам, Х-31ПД является гордостью коллектива КТРВ и его личной.

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Высокоскоростная ракета Х-31ПД предназначена для поражения радиоизлучающих наземных и надводных объектов в составе комплексов ПВО. Максимальная дальность пуска ракеты составляет 250 километров, а масса универсальной боевой части — 110 килограммов. Х-31ПД оснащена комбинированной системой наведения.

В октябре прошлого года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что российская противорадиолокационная ракета производства КТРВ в ходе спецоперации на Украине показала эффективность, превышающую 98 процентов.

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Даниил Иринин
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