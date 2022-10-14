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11:56, 14 октября 2022Наука и техника

В России оценили эффективность ракеты «воздух-РЛС»

ТАСС: ракета КТРВ класса «воздух-РЛС» на Украине показала эффективность выше 98 процентов
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская противорадиолокационная ракета производства корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в ходе специальной военной операции на Украине показала эффективность, превышающую 98 процентов. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Для ударов по целям Вооруженных сил Украины использовались несколько десятков ракет класса "воздух-РЛС", произведенных КТРВ. Практически все успешно поразили заданные цели», — сказал он, не уточнив индекс ракеты.

Отмечается, что речь может идти о высокоскоростной ракете класса «воздух-РЛС» Х-31ПД, предназначенной для поражения радиолокационных станций (РЛС) зенитных ракетных систем. По данным каталога продукции военного назначения КТРВ, максимальная дальность пуска ракеты составляет 250 километров. Боеприпас может запускаться с воздушного носителя с высоты 15 километров на скорости около 1700 километров в час.

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Агентство отметило, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В сентябре источник РИА Новости сообщил, что американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radiation Missile (HARM) показали нулевую эффективность на Украине. Большую часть ракет сбили российские зенитные ракетные комплексы.

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Даниил Иринин
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