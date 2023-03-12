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13:25, 12 марта 2023Силовые структуры

Смертельно раненного после ссоры с сыном депутата россиянина показали на видео

Первые минуты после смертельного ранения 23-летнего россиянина в кафе показали на видео

Смертельно раненного после ссоры с сыном депутата Бориса Иванюженкова 23-летнего россиянина показали на видео. Ролик в воскресенье, 12 марта, в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

Первые минуты после смертельного ранения зафиксировала камера наружного наблюдения возле подмосковного кафе. На кадрах видно, как молодого человека выводят из заведения, быстро сажают в автомобиль и увозят.

Молодой человек погиб после ножевого ранения. В преступлении подозревают Артема Иванюженкова.

Владимир Седов
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Смертельно раненного после ссоры с сыном депутата россиянина показали на видео
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