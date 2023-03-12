Стали известны подробности дела об убийстве с участием сына депутата Госдумы

Сына депутата Госдумы Иванюженкова подозревают в убийстве 23-летнего мужчины в ходе драки

Сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова — Артема подозревают в том, что он зарезал 23-летнего россиянина на вечеринке. Подробности дела в воскресенье, 12 марта, в своем Telegram-канале стали известны РЕН ТВ.

По данным издания, все произошло ночью в одном из кафе Подмосковья, где отдыхали две компании, в одной из них находился Артем Иванюженков. В какой-то момент отдыхающие объединились и стали отдыхать вместе. Утром случился конфликт, в ходе которого Иванюженков, по словам свидетелей, якобы нанес ножевое ранение 23-летнему парню, от которого тот погиб.

По данным «112», погибшим оказался 23-летний уроженец Пензенской области.

Источник РЕН ТВ между тем сообщил, что Артем Иванюженков скрылся после случившегося, и якобы до сих пор не задержан. Силовики ведут переговоры с его родителями, требуя, чтобы он добровольно явился на допрос.

Ранее 12 марта сообщалось, что сына депутата Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве 23-летнего россиянина.