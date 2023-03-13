Инструктор ВСУ из США рассказал о разочаровании украинских военных

Инструктор ВСУ из США: украинские военные обеспокоены из-за мощи российской армии

Российские военные постоянно учатся на своих ошибках и применяют новые тактики в ходе конфликта на Украине, а численность войск ВС РФ вызывает беспокойство у украинских солдат. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на ветерана армии США, инструктора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эрика (его имя изменили из соображений безопасности).

«Они не деморализованы, они хотят вернуться и хотят победить, но они крайне разочарованы постоянно прибывающими русскими, которые брошены на фронт... Они очень мотивированы, но в то же время подавлены, ведь на них постоянно бросают эти силы», — подчеркнул Эрик.

По его словам, российский подход более тонкий, чем может показаться на первый взгляд. Российская армия снова и снова прощупывает линии обороны ВСУ, чтобы увидеть слабые места, рассказал инструктор ВСУ.

Ранее обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стерн заявили, что российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», применяемые на Украине, напугали США и их западных союзников.