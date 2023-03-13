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15:09, 13 марта 2023Мир

Назван новый регион возможного столкновения США и России

Bloomberg: Арктика является новым местом столкновения интересов США и России

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Арктика приобретает все большее стратегическое значение и является новым местом столкновения интересов США и России. Об этом пишет Bloomberg.

«Масштабы арктических ресурсов морского дна не очень хорошо нанесены на карту, но оценки показывают, что регион содержит около одной четверти мировых запасов нефти и природного газа, а его морские пути могут сократить на дни, если не недели, традиционные коммерческие морские пути», — сказано в публикации.

Отмечается, что Россия усиливает военное присутствие в Арктике и в случае противостояния с США и НАТО сможет нанести серьезный ущерб противнику. «Особый интерес представляет так называемый коридор Гренландия — ИсландияВеликобритания. Россия потенциально может нарушить коммерческое судоходство или перерезать линии военного снабжения для США», — пишет Bloomberg.

По мнению старшего научного сотрудника Института Фритьофа Нансена в Норвегии Андреаса Эстхагена, России для контроля обстановки и безопасности в Северной Европе и Арктике необходимо иметь очень сильную систему безопасности.

Ранее советник Госдепартамента Дерек Шолле прокомментировал возможность сотрудничества США с Россией в Арктике. Он заявил, что в ближайшем будущем этого не произойдет. «Это важная арктическая держава, но решение Москвы вторгнуться в соседнее независимое и суверенное государство сделало сотрудничество невозможным», — подчеркнул Шолле. Он добавил, что Вашингтон был встревожен действиями России в регионе еще до начала проведения спецоперации.

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Виктория Кондратьева
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