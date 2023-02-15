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23:31, 15 февраля 2023Мир

США прокомментировали возможное сотрудничество с Россией в Арктике

Госдеп США заявил об отсутствии возможностей для сотрудничества с Россией в Арктике
Дерек Шолле

Дерек Шолле. Фото: Staff / Reuters

Советник Госдепартамента Дерек Шолле прокомментировал возможность сотрудничества с Россией в Арктике, заявив, что в ближайшем будущем этого не произойдет. Его слова приводит ТАСС.

«Это важная арктическая держава, но решение Москвы вторгнуться в соседнее независимое и суверенное государство сделало сотрудничество невозможным», — подчеркнул Шолле. Он добавил, что Вашингтон был встревожен действиями России в регионе еще до начала проведения спецоперации. По словам представителя Госдепа, до событий на Украине Москва вела агрессивную программу по ремилитаризации Арктики, в частности, путем строительства военных баз.

Ранее директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон призвал Вашингтон задуматься о сотрудничестве с Россией в Арктике. Однако, отметил он, пока конфликт вокруг Украины не закончится, рассчитывать на серьезную совместную работу не следует.

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Варвара Кузьмина
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