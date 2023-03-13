На Бали захотели отменить упрощенный визовый режим для россиян и украинцев

Губернатор Бали Костер призвал прекратить выдачу виз по прибытии для россиян и украинцев

Власти индонезийского острова Бали захотели ужесточить визовые требования для россиян и украинцев — губернатор курорта Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из двух стран. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает The Jakarta Post.

Политик уточнил, что уже направил запрос в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции и прав человека Индонезии с инициативой по отмене упрощенного режима. Данный шаг был предпринят из-за многочисленных жалоб местных жителей, сообщающих о злоупотреблении гражданами России и Украины своими туристическими визами с целью найти работу на острове.

Ранее власти Индонезии призвали туристов неукоснительно соблюдать все законы и правила страны — в случае неоднократных нарушений им грозит депортация. Министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно напомнил о необходимости поддерживать и уважать религиозные и моральные нормы, обычаи, культуру и жизненные ценности, существующие в индонезийском обществе.

