Любимый курорт россиян пригрозил туристам депортацией за аморальное поведение

На Бали пообещали депортировать туристов, нарушающих ПДД и правила поведения в обществе

Власти Индонезии призвали туристов неукоснительно соблюдать все законы и правила страны — в случае неоднократных нарушений им грозит депортация. Такие меры пообещал министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно.

Министр рассказал, что ведомство занимается работой по информированию туристов о том, что можно и что нельзя делать на Бали — любимом курорте россиян. Также Уно напомнил путешественникам о необходимости поддерживать и уважать религиозные и моральные нормы, обычаи, культуру и жизненные ценности, существующие в индонезийском обществе. Например, это касается правил ПДД и внешнего вида отдыхающих.

«Кампания должна сломать стереотипы. Бали — это больше не то место, где туристы ведут себя как захотят», — прокомментировал просветительскую деятельность ведомства председатель Совета по туризму острова Ида Багус Агунг Парта Адняна.

В марте тайский курорт Пхукет запустил новую систему отслеживания правонарушений иностранных путешественников. Туристам, нарушающим порядок, будут выдавать желтые карточки, а если отдыхающий повторно попадется на нарушении закона, ему предъявят красную карточку и депортируют из страны.