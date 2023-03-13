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20:05, 13 марта 2023Наука и техника

Существующие знания об иммунной системе поставили под сомнение

Nature Communications: у В-клеток доказали иной механизм действия

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ученые Орхусского университета Дании поставили под сомнение существующие знания об иммунной системе. Оказалось, что В-клетки обладают иным механизмом действия, в отличие от более ранних представлений. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В-клетки — клетки, вырабатывающие защитные антитела при столкновении с патогенами или в случае аллергической реакции и аутоиммунных заболеваний. В новом исследовании внимание было сосредоточено на самом первом этапе активации В-клеток, когда тельца распознают конкретную цель — антиген.

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До этого считалось, что антигены, например, вирусов или вакцин должны перекрестно связываться с рецепторами В-клеток на поверхности клеток. Однако теперь специалисты доказали, что даже антигены, которые могут связываться только с одним рецептором одновременно, способны активировать В-клетки.

Это понимание важно, поскольку меняет знание ученых и медиков о том, как эти иммунные клетки распознают своих врагов. После дальнейших исследований открытие поможет имитировать иммунный процесс при разработке новых вакцин, чтобы обеспечить максимальный эффект. То есть понимание того, когда необходимо отключить действие В-клеток, что усилит иммунный ответ в долгосрочной перспективе.

В марте 2023 года сотрудники Тель-Авивского университета и Израильского института биологических исследований представили первую в мире вакцину на платформе мРНК, которая способна эффективно защитить от смертельных бактерий.

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Елена Апазиди
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