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16:11, 13 марта 2023Бывший СССР

В Белоруссии нашли обледеневшее тело иностранца около границы с Латвией

СК Белоруссии заявил, что около границы с Латвией нашли обледеневшее тело иностранца

Фото: Telegram-канал «Следственный комитет Беларуси»

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов нашли около границы с Латвией обледеневшее тело иностранца. Об этом сообщил белорусский Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале.

«Недалеко от границы с Латвией в Браславском районе белорусские правоохранители обнаружили обледеневшее тело беженца», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что у погибшего отсутствовали личные вещи и документы. Как отмечает СК, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Кроме того, была назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти иностранца.

Кристина Есикова
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