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16:47, 10 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии нашли труп на границе с Латвией

Госпогранкомитет Белоруссии заявил об обнаружении трупа на границе с Латвией

Фото: Alexander Welscher / dpa / Globallookpress.com

Белорусский пограничный наряд нашел тело иностранца на границе с Латвией. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Еще один труп: латвийские силовики продолжают зверства на границе. В начале недели на границе с Латвией белорусский пограничный наряд обнаружил еще один труп иностранца. Тело находилось в нескольких метрах от заграждения, установленного на латвийской территории», — сказано в заявлении ведомства, ранее тело на данном участке границы было найдено в ночь с 9 на 10 января.

Как утверждает Госпогранкомитет, наиболее вероятно, что труп был перемещен с территории сопредельного государства через заграждение. В пограничном заборе демонтировали проволочную секцию, которую могли использоваться для перемещения скончавшегося, добавили в ведомстве. Уточняется, что на месте случившегося работала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств.

Ранее Госпогранкомитет республики сообщил, что польские силовики попытались вытеснить беженцев на территорию Белоруссии через калитку для пропуска животных на границе. Большинство иностранцев были обессилены и истощены. Кроме того, в ноябре прошлого года белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Польшей.

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Кристина Есикова
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