Госпогранкомитет Белоруссии сообщил об обнаружении трупа иностранца на границе с Польшей

Белорусские пограничники нашли труп иностранца на границе с Польшей. Об этом сообщил Госпогранкомитет республики в своем Telegram-канале.

«На границе с Польшей очередная смерть иностранца. Пограничный наряд обнаружил тело мужчины африканской внешности вчера, 23 ноября, вблизи польских заграждений», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что тело было найдено около калитки для миграции животных. На место вызвали следственно-оперативную группу, чтобы установить обстоятельства случившегося. Госпогранкомитет утверждает, что это уже пятая смерть на польской границе.

Ранее белорусское ведомство сообщило об обнаружении группы беженцев, рядом с которой лежало тело мужчины. Силовики Польши заставили мигрантов перенести труп на белорусскую территорию, открыв калитку в заграждении на границе. 9 ноября польские военные также избили беженца. Госпогранкомитет отметил, что они распылили ему в лицо газ и заставили босиком перейти границу с Белоруссией.