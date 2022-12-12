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14:43, 12 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии заявили о попытке польских силовиков вытеснить беженцев на границе

Госпогранкомитет Белоруссии заявил о попытке Польши вытеснить беженцев на границе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Польские силовики попытались вытеснить беженцев на территорию Белоруссии через калитку для пропуска животных на границе. Об этом заявил в своем Telegram Госпогранкомитет республики.

«11 декабря на границе с Польшей белорусский пограничный наряд зафиксировал попытку вытеснения группы беженцев. (...) Для вытеснения польские силовики использовали калитку "для пропуска животных" в заграждении, вблизи которой находили трупы в октябре и ноябре», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что большинство беженцев были обессилены и истощены. Польские военные бросили иностранцев, находящихся в уязвимом положении, в критических погодных условиях, которые создают «реальную смертельную угрозу их жизни», добавили в Госпогранкомитете.

24 ноября пограничники Белоруссии обнаружили тело беженца на границе с Польшей. Труп нашли около калитки для миграции животных. Также белорусский Госпогранкомитет сообщил о группе иностранцев на границе. По информации ведомства, после смерти мигранта польские военные заставили группу перенести его тело на белорусскую территорию, открыв калитку в заграждении.

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Кристина Есикова
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