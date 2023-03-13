Появились подробности о замеченном в Новой Москве летательном аппарате

Mash: замеченный в Новой Москве летательный аппарат патрулировал небо над военчастью ВКС

Замеченный полицейскими в Новой Москве неизвестный летательный аппарат патрулировал небо еще с двумя беспилотниками над военной частью Воздушно-космических сил (ВКС). Такие подробности появились у Telegram-канала Mash.

До этого в Telegram-канале Shot были опубликованы сведения о подозрительном объекте в Новой Москве, который двигался в сторону автозаправки «Татнефти».

В свою очередь Mash сообщил, что в небе в Новой Москве работали три дрона. По предварительным данным, они вели непрерывное наблюдение за военчастью ВКС.

БПЛА подняли из лесополосы рядом с частью. Они держались высоты около 200 метров, однако позже пошли на снижение и улетели обратно.

Сотрудники правоохранительных органов прочесали лес, но следов операторов дрона не обнаружили. Замеченные в небе в Новой Москве беспилотники были оборудованы бело-красными сигнальными огнями. Спустя сутки один из квадрокоптеров увидели неподалеку от АЗС «Татнефть» у поселения Краснопахорское.

9 марта сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа в районе поселка Навля Брянской области.