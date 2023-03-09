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10:40, 9 марта 2023Россия

Беспилотник самолетного типа сбили в приграничном российском регионе

Брянский губернатор Богомаз заявил о сбитом беспилотнике ВСУ самолетного типа в Навле

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа в районе поселка Навля Брянской области. Об этом заявил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дрон уже уничтожили. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет, отметил брянский губернатор.

Богомаз также подчеркнул, что на месте ЧП начали работу оперативные службы.

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9 марта губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли деревню Раковка в Климовском районе Брянской области. В результате попадания снаряда были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка, разъяснил Богомаз.

До этого в селе Сушаны Брянской области жилой дом загорелся после атаки беспилотника. Тогда власти Брянской области не стали раскрывать, есть ли пострадавшие при атаке ВСУ.

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Анна Щербакова
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