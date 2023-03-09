Жилой дом оказался поврежден после обстрела граничащего с Украиной региона

Брянский губернатор Богомаз заявил о повреждении жилого дома при обстреле деревни Раковка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Раковка в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате попадания снаряда поврежден жилой дом и хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте», — написал глава региона.

2 марта в селе Сушаны Брянской области жилой дом загорелся после атаки беспилотника. Тогда Богомаз не уточнил, есть ли пострадавшие при атаке ВСУ.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Брянской области власти в феврале бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры приняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.