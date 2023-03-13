54-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала тело в бикини

Американская актриса Донна Д'Эррико показала тело в атласном бикини розового цвета

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико показала тело в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем более миллиона подписчиков.

54-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась в атласном бикини розового цвета, лиф и плавки которого были украшены бантами. Знаменитость позировала в ванной комнате с распущенными волосами. На размещенных кадрах видно, что от макияжа и аксессуаров манекенщица отказалась.

Фото: @donnaderrico

Подписчики восхитились внешним видом актрисы в комментариях. «По-прежнему выглядишь прекрасно», «Всегда потрясающая!», «Лучшая», «Удивительная», «Вау, какая ты сексуальная», «Обожаю тебя», — высказывались поклонники.

В январе Донна Д'Эррико поделилась с фанатами результатом откровенной фотосессии. Она снялась под дождем на пляже напротив океана в разноцветном купальнике с черным принтом.