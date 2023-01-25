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01:00, 25 января 2023Ценности

54-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась в купальнике на пляже

Американская актриса Донна Д'Эррико снялась на пляже в разноцветном купальнике

Фото: @donnaderrico

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико поделилась с фанатами результатом откровенной фотосессии. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем более миллиона подписчиков.

54-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась под дождем на пляже напротив океана в разноцветном купальнике с черным принтом. На размещенном кадре знаменитость позирует перед фотографом, лежа на спине с распущенными волосами. При этом на лице Д'Эррико присутствовал макияж в нюдовых оттенках.

Подписчики восхитились внешностью актрисы в комментариях под публикацией. «Выглядишь потрясающе», «Красотка», «Молодая женщина», «Просто вау», — высказывались многочисленные поклонники.

В июле 2022 года американская актриса и фотомодель Кристи Бринкли показала тело в откровенном купальнике, снявшись для журнала Social Life. На одном из кадров 68-летняя знаменитость позировала, сидя в кресле у бассейна в данном предмете гардероба черного цвета с чашками и поясом на талии.

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Карина Черных
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