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15:00, 13 марта 2023Силовые структуры

Боевики украинской ДРГ похитили вещи расстрелянного жителя Брянской области

Боевики украинской ДРГ похитили кошелек и карты расстрелянного жителя Брянской области

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Украинские диверсанты, проникшие на территорию Брянской области 2 марта, похитили документы и кошелек расстрелянного мирного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

63-летний Леонид Голованов в момент нападения ДРГ на село Любечане вез на своей машине детей в соседний населенный пункт. Диверсанты заметили машину и открыли огонь. Детям удалось спастись, а мужчина был убит. Диверсанты забрали его паспорт, банковские карты и ключи. По данным полиции, эти вещи и документы боевики могут использовать для подготовки новых диверсий.

По данным канала, Голованов работал слесарем. Также он пек пирожки для российских военных отправлял в подразделения.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. В результате нападения погибли двое местных жителей, а также был ранен ребенок.

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Елизавета Новикова
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