Бывший советник Трампа назвал политику Байдена по нацбезопасности неэффективной

Экс-советник Трампа Болтон назвал политику Байдена по нацбезопасности США неэффективной

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон в эфире радиостанции WABC назвал политику действующего американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности неэффективной. По его словам, Соединенные Штаты бездействуют, в то время как Россия, Китай и Иран укрепляют союзнические отношения и наращивают силы.

«Мы должны взять себя в руки, иначе дальше будет только хуже», — подчеркнул политик.

Экс-советник добавил, что США совершили критическую ошибку при выводе войск из Афганистана и поставили под удар национальные интересы. Он призвал серьезнее подойти к политике в области безопасности, чтобы сохранить государство сильным и защищенным от внешних угроз.

Болтон указал, что Байден предложить увеличить оборонные расходы, но эта сумма оказалась ниже уровня инфляции. Из общего бюджета в семь триллионов долларов на безопасность было выделено около 850 миллиардов, добавил он, заявив, что Соединенные Штаты получат недостаточно средств на модернизацию армии.

Ранее бывший советник Трампа призвал Вашингтон пересмотреть вопрос о числе ядерных боеголовок и систем и увеличить их количество на случай возможного противостояния с Россией и Китаем.

