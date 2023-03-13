В России приняли на вооружение планирующие бомбы

«Известия»: ВКС России получили линейку высокоточных планирующих бомб

Воздушно-космические силы (ВКС) России приняли на вооружение новую линейку высокоточных авиационных бомб, которые могут планировать на расстояние в десятки километров. Об этом «Известиям» сообщили источники в военном ведомстве.

Отмечается, что разработку новых боеприпасов начали в 2022 году, а в начале 2023 года бомбы прошли войсковые испытания. Часть моделей отправили на доработку, а остальные изделия были признаны боеготовыми. Новые бомбы поставляют в арсеналы ВКС. В линейку корректируемых бомб входит несколько боеприпасов, которые способны поражать стационарные и движущиеся объекты.

По информации издания, преимущество планирующих бомб в том, что они дешевле управляемых ракет при сопоставимой точности. Также в бомбах отсутствует ракетный двигатель и топливо. Это позволяет нести более мощную боевую часть.

«Такими изделиями можно оперативно поражать наземные цели и даже поддерживать пехоту в бою, уничтожая огневые точки противника. Если противник располагает современными, дальнобойными и маневренными средствами ПВО, то высокоточные авиационные бомбы помогут снизить риск для самолетов-носителей. Летчику достаточно набрать заданную высоту, произвести сброс и дальше быстро уйти от огня ПВО. Бомба, благодаря своей системе коррекции, сделает все сама», — сказал военный историк Дмитрий Болтенков.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВКС России начали применять в ходе специальной военной операции на Украине новейший высокоточный боеприпас «Гром». Его обломки обнаружили на территории Украины.