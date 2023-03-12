Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
22:07, 12 марта 2023Наука и техника

Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО

Военкоры РВ: ВКС России применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: РИА Новости

Войска ВКС России начали применять в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине новейший высокоточный боеприпас «Гром». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По его информации, обломки комплекса ракетно-бомбового вооружения (УК РБВ) были обнаружены на территории Украины. Максимальная высота запуска «Грома» составляет более десяти километров, с этой высоты боеприпас летит на максимальную дистанцию.

Отмечается, что «Гром» прошел испытания в конце 2018 года, однако за пределами полигонов и выставок замечен не был. Его применение может существенно увеличить огневую мощь авиации ВКС России против наземных целей украинских военных.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что благодаря совместной работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) российским бойцам удается уничтожить дроны ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Киеву из-за акций протеста в Европе
Призывы США к трейдерам не бояться торговать российской нефтью объяснили
Минкульт Украины высказался об идее переименовать Россию в Московию
Жители Болгарии вышли на акцию за нейтралитет в конфликте на Украине
Россиян предупредили об опасности стремления быстрее погасить ипотеку
Оценено влияние выборов в США на поддержку Украины
Никарагуа приостановила дипломатические отношения с Ватиканом
Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске
Блогерша с двухметровыми волосами раскрыла способ их мытья
Стилист назвала основные лайфхаки для женщин плюс-сайз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.