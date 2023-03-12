Российские военные применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО

Военкоры РВ: ВКС России применили новейший высокоточный боеприпас «Гром» в ходе СВО

Войска ВКС России начали применять в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине новейший высокоточный боеприпас «Гром». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По его информации, обломки комплекса ракетно-бомбового вооружения (УК РБВ) были обнаружены на территории Украины. Максимальная высота запуска «Грома» составляет более десяти километров, с этой высоты боеприпас летит на максимальную дистанцию.

Отмечается, что «Гром» прошел испытания в конце 2018 года, однако за пределами полигонов и выставок замечен не был. Его применение может существенно увеличить огневую мощь авиации ВКС России против наземных целей украинских военных.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что благодаря совместной работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) российским бойцам удается уничтожить дроны ВСУ.

