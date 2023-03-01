Военкор рассказал о совместной работе сил РЭБ и ПВО против украинских дронов

Военкор Коц рассказал об успешном взаимодействии сил РЭБ и ПВО в борьбе против дронов ВСУ

Благодаря совместной работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) российским бойцам удается уничтожить дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военнослужащий, отвечающий за ПВО в крупном соединении на одном из самых сложных направлений, его слова приводит военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Как он утверждает, системы РЭБ и разведка перехватывают информацию о беспилотном летательном аппарате (БПЛА) по каналу управления, оповещают об этом, а далее работают средства ПВО. Военный уточнил, что есть и обратная связь: «Когда мы видим малышей, то бишь дроны, мы ориентируем РЭБ, и они в работе. Такой вот симбиоз».

Его тактическая группа ликвидировала 42 украинских дрона. Он отметил, что в последнее время беспилотники «зачастили в сторону Родины», исходя из характеристик, полетной программы и других сопутствующих признаков. Однако военнослужащий заверил, что дроны не смогут пролететь: «Через нас только изменение в маршруте и конструкции, по частям и вниз».

Ранее российские войска уничтожили восемь украинских БПЛА в районах Рубежного, Кременной и села Залиман в Луганской народной республике (ЛНР), в районах Благовещенки, Никольского, Владимировки и Благодатного в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районе населенного пункта Лесное в Запорожской области.