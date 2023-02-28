Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне специальной военной операции сбили шесть снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом во вторник, 28 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«За сутки сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказано в заявлении российского военного ведомства.

Помимо этого, российские войска уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Рубежного, Кременной и села Залиман в Луганской народной республике (ЛНР), в районах Благовещенки, Никольского, Владимировки и Благодатного в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районе населенного пункта Лесное в Запорожской области.

27 февраля Минобороны сообщило, что российские военнослужащие поразили украинский оперативный центр специальных операций «Запад», расположенный в районе города Хмельницкий.