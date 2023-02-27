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14:38, 27 февраля 2023Россия

Российские войска поразили украинский оперативный центр спецопераций

Минобороны сообщило о поражении оперативного центра спецопераций в районе Хмельницкого

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие поразили украинский оперативный центр специальных операций «Запад». Об этом в понедельник, 27 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что пораженный оперативный центр располагался в районе города Хмельницкий.

Также в районе села Андреевка российские войска уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в районе Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР) была уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

Ранее, 26 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на купянском направлении российские военнослужащие уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

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Варвара Родикова
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