Российские войска поразили украинский оперативный центр спецопераций

Минобороны сообщило о поражении оперативного центра спецопераций в районе Хмельницкого

Российские военнослужащие поразили украинский оперативный центр специальных операций «Запад». Об этом в понедельник, 27 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что пораженный оперативный центр располагался в районе города Хмельницкий.

Также в районе села Андреевка российские войска уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в районе Доброполья в Донецкой народной республике (ДНР) была уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.

Ранее, 26 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на купянском направлении российские военнослужащие уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ.