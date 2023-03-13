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21:20, 13 марта 2023Мир

Британский фрегат сопроводил российские корабли в Ла-Манше

Фрегат HMS Portland ВМС Великобритании сопровождал российские корабли в Ла-Манше

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Фрегат HMS Portland ВМС Великобритании сопроводил российские корабли недалеко от вод королевства. Об этом говорится в заявлении королевских ВМС, пишет ТАСС.

По данным военных, британское судно сопроводило фрегат Северного флота ВМФ РФ «Адмирал флота Касатонов» и средний морской танкер «Академик Пашин» недалеко от территориальных вод Соединенного Королевства. «Британский фрегат типа 23 следовал за россиянами через Ла-Манш утром в воскресенье, 12 марта, когда они направлялись в сторону Северного моря», — говорится в сообщении.

Британские военные следили за маневрами российских кораблей, которые они совершали во время движения на север через Бискайский залив.

Ранее HMS Portland проследил за проходом российского фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», а также за сопровождающим его танкером «Кама» в Северном море вблизи Великобритании.

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Марина Совина
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