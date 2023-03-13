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08:11, 13 марта 2023Экономика

Россиянам рассказали о наиболее выгодных картах с кешбэком

Финансист Дергачева: для выбора самой выгодной карты с кешбэком надо проверить все условия

Фото: Artem Sobolev / Global Look Press

Специалист финансовой платформы «Сравни» Мария Дергачева в беседе с RT рассказала, как выбрать наиболее выгодную карту с кешбэком.

По словам Дергачевой, самый выгодный способ — делать покупки в интернете через специальные кешбэк-сервисы, тогда будет начисляться двойной кешбэк.

Чтобы определиться с картой, надо проверить все условия по ней, заявила финансист. Необходимо посмотреть, насколько велики комиссии банка (за смс-уведомления или обслуживание), есть ли ограничения по максимальной сумме в месяц и по минимальным тратам с карты для начисления бонусов. Кроме того, нужно определить форму начисления: рубли, бонусы или мили.

«Стоит проверить и округление — банки часто начисляют его не на все расходы, а округляют сумму в меньшую сторону. Например, при покупке в 599 рублей с кешбэком в один процент банк может вернуть не 5 рублей 99 копеек, а 5 рублей», — подчеркнула специалист.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России было выпущено на 18 процентов больше банковских карт, чем годом ранее. Зафиксированный показатель прироста стал рекордным с 2014 года

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Юлия Мискевич
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