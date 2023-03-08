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12:21, 8 марта 2023Экономика

В России зафиксирован рекордный выпуск банковских карт

ЦБ: в 2022 году выпуск банковских карт в России вырос на рекордные 18 процентов

Фото: Shutterstock

В 2022 году в России было выпущено на 18 процентов больше банковских карт, чем годом ранее. Зафиксированный показатель прироста стал рекордным с 2014 года, пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка (ЦБ).

За год российские банки выпустили порядка 389,6 миллиона карт для физлиц. При этом в конце 2021-го в обращении находился 301 миллион карт.

Отмечается, что из выпущенных за прошлый год карт активными к его концу были 252,6 миллиона. По этим картам была совершена хотя бы одна операция в промежутке с октября по декабрь.

С помощью банковских карт россияне провели операции на сумму 149,7 триллиона рублей за год. На безналичные платежи пришлось операций на 46,8 триллиона. Также известно, что примерно 29,5 триллиона рублей россияне сняли наличными.

В сентябре 2022 года сообщалось, что число банкоматов в России во втором квартале 2022 года сократилось до минимума за 11 лет.

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Полина Матюхина
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