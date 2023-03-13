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23:39, 13 марта 2023Мир

Стало известно об отказе Китая контактировать с США на уровне министров обороны

Госдеп заявил, что Китай отказался от предложений США о контактах между министрами обороны
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Tom Brenner / Reuters

Китайская сторона отвергла несколько предложений США о контактах между главами оборонных ведомств двух стран, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались, помешает ли контактам между военными двух стран то, что против нового министра обороны Китая Ли Шанфу действуют американские санкции. По словам Прайса, министр обороны США Ллойд Остин уже пару раз пытался связаться со своим коллегой. «К сожалению, КНР не ответила взаимностью», — указал он на отказ Пекина от контактов на уровне министерств.

Прайс считает, что Пекину и Вашингтону нужно поддерживать открытый диалог.

Ранее стало известно, что США хотят, чтобы Китай использовал влияние на Москву для прекращения российской специальной военной операции.

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Марина Совина
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