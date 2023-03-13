Перечислены опасности лихорадки Денге в России

Иммунолог Крючков назвал маловероятным распространение лихорадки Денге в России

В большинстве случаев течение лихорадки Денге схоже с гриппом и ОРВИ, но иногда фиксируются тяжелые, опасные для жизни формы заболевания с внутренними и внешними кровотечениями, поносом, рвотой, одышкой. Широкое распространение лихорадки в России маловероятно, но необходимо помнить о том, что ареал распространения геморрагических лихорадок расширяется. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

«Лихорадка Денге — достаточно известное заболевание, эндемичное для Азии, Африки, Латинской Америки, островных государств. Ежегодно регистрируются миллионы случаев. Заболевание переносят москиты, прямого заражения от человека к человеку не происходит. Вакцины работают плохо, они, наоборот, только повышают риски тяжелого течения заболевания и применяются только для уже переболевших людей», — рассказал Крючков.

Большая часть заболеваний, по его словам, протекает относительно легко и во многом похожа на грипп и ОРВИ. Как правило, проявляются такие симптомы, как высокая температура, боли в мышцах, головные боли, рвота и тошнота, иногда сыпь.

К сожалению, периодически возникают тяжелые формы, связанные, в первую очередь, с нарушением свертываемости крови, геморрагическим синдромом, внутренним кровотечением, сильными болями в животе. Бывают и внешние кровотечения, из носа, ушей, десен. Также характерны понос, рвота, выраженная слабость, одышка. Такие проявления могут закончиться смертью Николай Крючков иммунолог

Распространение лихорадки Денге в России иммунолог считает маловероятным, для этого необходимо слишком много условий. Кроме того, переносится заболевание только некоторыми москитами. Вместе с тем, Крючков обратил внимание на то, что ареал распространения геморрагических лихорадок увеличивается заметными темпами.

«Конечно, речь пока идет только о вспышках, а не об эпидемиях, но тревожный потенциал есть. В любом случае, я бы сказал, что некоторые вспышки в России возможны, но не супервероятны», — заключил собеседник «Ленты.ру».

В Красноярском крае выявили еще три случая тропической лихорадки Денге, среди заболевших годовалый ребенок. Об этом сообщил главный санитарный врач российского региона Дмитрий Горяев в Telegram.

6 февраля он также заявлял, что лихорадку Денге зафиксировали у двух жительниц региона, посещавших Пхукет и Паттайю. Таким образом число случаев болезни, выявленных в Красноярском крае с начала года, возросло до пяти.