В российском регионе выявили новые случаи тропической лихорадки

В Красноярском крае выявили еще три случая лихорадки Денге

В Красноярском крае выявили еще три случая тропической лихорадки Денге, среди заболевших годовалый ребенок. Об этом сообщил главный санитарный врач российского региона Дмитрий Горяев в Telegram.

6 февраля он также заявлял, что лихорадку Денге зафиксировали у двух жительниц региона, посещавших Пхукет и Паттайю. Таким образом число случаев болезни, выявленных в Красноярском крае с начала года, возросло до пяти.

Все инфицированные вернулись с отдыха в Таиланде. Горяев подчеркнул, что туристы заболели в результате «несоблюдения простых мер безопасности». По его словам, заражения можно было бы избежать, используя средства от укусов комаров.

«Отправляясь на отдых за границу, важно заранее поинтересоваться тем, какие инфекции могут встретиться в данной стране и какие меры профилактики необходимо предпринять», — заключил глава регионального Роспотребнадзора.

При этом он не уточнил, какой формой лихорадки заразились россияне, а также их текущее состояние.

Как ранее рассказал «Ленте.ру» вирусолог Александр Чепурнов, комментируя первые случаи лихорадки в Красноярском крае, при непосредственном контакте болезнь не заразна. «Опасности передачи я не вижу, потому что Денге распространяется все-таки посредством переноса с насекомыми, напрямую не заразна. Я думаю, что все закончится благополучно», — заявил он.

Вирусолог также объяснил, что лихорадка Денге — это классическая геморрагическая лихорадка, для которой характерно достаточно тяжелое течение. Болезнь сопровождается высокой температурой, ломотой в теле, связанной с интоксикацией, сильным воспалительным процессом. Летальность лихорадки Денге, по словам врача, выше, чем у гриппа или коронавируса. В зависимости от типа заболевания она может составлять 20-30 процентов. Лихорадка Денге широко распространена в Центральной и Южной Америке и в целом на американском континенте, а также на Филиппинах и в Таиланде.

