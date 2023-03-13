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16:53, 13 марта 2023Бывший СССР

Бывший советник Кучмы обвинил Зеленского в обмане украинцев

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский позволил Западу пользоваться украинцами
СюжетПротесты в Европе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин на YouTube-канале заявил, что глава государства Владимир Зеленский позволил западным странам обмануть украинцев.

Так, Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в трудном положении, однако союзники не спешат с поставками оружия и «только кормят завтраками», заявил Соскин, подчеркнув, что происходит «полная дурилка» граждан страны.

По словам экс-советника, ВСУ испытывают нехватку боеприпасов и вооружений, несут большие человеческие потери. Кроме того, режим Зеленского «довел страну до банкротства», экономическая ситуация в стране приближается к дефолту, признал Соскин.

Ранее Соскин заявил, что участившиеся акции протеста в Европе, участники которых выступают против поддержки Украины, могут обернуться для Киева катастрофой.

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Варвара Кошечкина
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