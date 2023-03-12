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19:02, 12 марта 2023Бывший СССР

Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Киеву из-за акций протеста в Европе

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о катастрофе для Киева из-за акций протеста в Европе
СюжетПротесты в Европе

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Участившиеся акции протеста в Европе, участники которых выступают против поддержки Украины, могут обернуться для Киева катастрофой. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Так, по его словам, ситуация с противниками Украины обостряется в Чехии. Кроме того, напомнил Соскин, в болгарский политик сорвал флаг Украины в мэрии.

Ранее, 11 марта, участники антиправительственного митинга «Чехия против нищеты» призвали убрать украинский флаг со здания Национального музея. Протестующие на улице скандировали: «Мы хотим чешский флаг».

Незадолго до этого в Болгарии кандидат в депутаты от партии «Мир» Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии флаг Украины. Политик зашел в кабинет мэра Йорданки Фандыковой, чтобы поздравить ее с 8 Марта, а затем вышел на террасу мэрии и выбросил украинский флаг на улицу, назвав его фашистским.

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Варвара Кошечкина
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