Названа стоимость самой дешевой элитной новостройки в Москве

«Метриум»: самая дешевая квартира в элитной новостройке Москвы стоит 32,9 миллиона рублей

Наиболее доступная квартира в элитной новостройке Москвы со сроком ввода в 2023 году обойдется покупателю в 32,9 миллиона рублей. Стоимость самого дешевого нового жилья в данном сегменте назвали аналитики компании «Метриум», передают «Известия».

Речь идет о студии площадью 27 квадратных метров в районе Якиманка в Центральном административном округе. По данным компании, всего в этом году столичные застройщики планируют частично или полностью ввести в строй 22 проекта делюкс- и элитного класса — на 314 процентов больше, чем в 2022 году.

Эксперты добавили, что сложившаяся в России социально-экономическая ситуация способствовала перераспределению покупательской активности на рынке элитного жилья. Сейчас большинство клиентов приобретают дорогие объекты для сбережения средств или собственного проживания, но не в инвестиционных целях.

Ранее сообщалось, что москвичи стали чаще покупать дорогое жилье. В январе 2023 года спрос на элитную недвижимость вырос на 5,5 процента по сравнению с результатом декабря 2022-го.