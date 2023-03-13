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13:46, 13 марта 2023Интернет и СМИ

В Британии заявили о крахе энергетической политики страны

The Telegraph: курс Великобритании на зеленую энергетику провалился

Фото: Bruno Martins / Unsplash

Энергетическая политика Великобритании, направленная на достижение нулевых выбросов углекислого газа, потерпела крах. О провале курса страны на зеленую энергетику заявил обозреватель Бен Марлоу в колонке для The Telegraph.

По словам автора колонки, власти Великобритании планировали перейти на возобновляемые источники энергии и достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году. Однако теперь, как отметил Марлоу, вопреки заявленным планам британские чиновники утверждают, что для укрепления энергобезопасности в краткосрочной перспективе понадобится больше ископаемого топлива, «поскольку экологически чистые проекты отнимают слишком много времени».

Обозреватель считает, что ситуация с энергетикой могла бы улучшиться, если бы в стране строились новые атомные электростанции (АЭС). Однако возведение последней британской АЭС было завершено в 1995 году, а новая будет построена не раньше 2027 года, уточнил Марлоу.

Ранее министр энергетики Великобритании Грант Шаппс оценил шансы страны пережить зиму 2023-2024 годов в условиях энергокризиса. Он заявил, что страна сможет обеспечить себя энергией в этот период за счет увеличения поставок сжиженного природного газа и сдерживания спроса.

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Олег Давыдов
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