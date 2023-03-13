Нерожденный ребенок за девять лет довел мать до смерти

Daily Mail: в США женщина девять лет носила в себе нерожденного ребенка

Женщина из Конго, которая переехала в Нью-Йорк, США, девять лет носила в своем теле нерожденного ребенка. Плод окаменел, сдавил матери кишечник и довел ее до смерти, сообщает Daily Mail.

Женщина переехала в Бурунди, а затем в Танзанию из-за вооруженных конфликтов на родине. В Танзании она родила восемь детей. Трое из них скончались вскоре после рождения. Во время девятой беременности она заметила, что плод больше не шевелится, и пришла в клинику при лагере для беженцев.

Врачи сообщили пациентке, что сердце ребенка не бьется, и посоветовали ей вернуться через две недели, если у нее не случится выкидыша. Когда она вернулась в клинику, перед зданием собрались люди, которые обвинили ее в смерти ребенка. Женщина поспешила домой и решила, что больше не будет обращаться за медицинской помощью.

Плод, который должен был стать девятым ребенком женщины, перестал развиваться на 28-й неделе беременности (в норме беременность длится 38-40 недель). Выкидыша не произошло, поэтому он остался в теле матери и постепенно окаменел. Женщина девять лет носила его в своем теле и не знала об этом, пока не перебралась в США.

В Нью-Йорке конголезка обратилась к врачам с жалобой на боли в животе, несварение и булькающие звуки в животе после еды. Сканирование показало, что у 50-летней женщины литопедион — редкое осложнение, которое возникает, когда плод умирает во время внематочной беременности, а затем остается в организме матери и постепенно кальцинируется.

Пациентка отказалась от лечения. Она боялась операции и связывала ухудшение состояния здоровья с колдовским заклинанием, которое на нее якобы наложили в Африке.

Женщина умерла через 14 месяцев после прибытия в США. По мнению врачей, причиной смерти стала острая недостаточность питания. Погибшая не получала необходимые питательные вещества, поскольку окаменелый плод сдавливал ее кишечник.

Литопедионы вызывают обезвоживание тканей, которое может привести к аритмии или остановке сердца. Иногда им могут сопутствовать инфекции, которые усугубляет ослабленная иммунная система. В некоторых случаях женщины живут десятилетиями, не испытывая никаких симптомов, связанных с литопедионом.

Науке известно всего 290 случаев образования литопедиона. Впервые подобный случай был зафиксирован во Франции в 1582 году.

Ранее сообщалось, что в Канаде врач обнаружил ребенка в печени у женщины. Он объяснил, что у 33-летней пациентки развилась внематочная беременность.